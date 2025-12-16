Chayanne Regresa a Ciudad Juárez en 2026: Fecha, Sede y Precios de Boletos

Tras una larga espera, se dio a conocer que Chayanne regresará a Ciudad Juárez como parte de su gira 2026, concierto que se llevará a cabo el próximo 28 de abril de 2026 en el Estadio Carta Blanca, en un espectáculo de talla internacional que promete estar lleno de energía, romanticismo y baile.

El cantante puertorriqueño, con más de cuatro décadas de trayectoria artística, se ha consolidado como uno de los íconos más importantes de la música latina, vendiendo millones de discos en todo el mundo gracias a su carisma, disciplina artística y conexión con el público.

Acompañado de una producción escénica de primer nivel y un montaje visual de clase mundial, combinado con coreografías espectaculares, el intérprete de éxitos como “Tiempo de Vals”, “Torero”, “Provócame”, “Dejaría Todo”, “Salomé”, “Un Siglo Sin Ti” y “Y Tú Te Vas”, entre muchos otros, se convierte en uno de los eventos más esperados del 2026 por el público fronterizo, especialmente tras su reciente presentación el pasado 14 de octubre en la ciudad de Chihuahua.

¿Cuánto Costarán los Boletos para el Concierto de Chayanne 2026?

La venta de boletos iniciará a partir del jueves 18 de diciembre de 2025, a través de Don Boleton y en puntos de venta autorizados. Los precios anunciados son los siguientes:

Diamante A – $7,490

Diamante B – $5,990

Platino: $4,490

Oro: $3,990

Plata – $2,990

Bronce: $2,250

General de pie: $1,350

Grada General: $1,650

Cabe destacar que los precios no incluyen cargos por servicio, por lo que se recomienda acudir únicamente a los puntos de venta autorizados para evitar cualquier tipo de fraude, ya que recientemente el cantante ha publicado en sus redes sociales un llamado a no dejarse engañar por la venta de boletos falsos.

