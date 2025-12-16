Caso de Violencia Familiar Termina en Incendio en Chihuahua; Un Hombre Fue Detenido

Un presunto caso de violencia de género derivó en el incendio de una vivienda en la colonia Camino Real, al sur de la ciudad de Chihuahua, lo que generó una intensa movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Paseos del Mongol y Paseos de Pura Sangre, luego de que agentes municipales atendieran un llamado al número de emergencias 911 por un reporte de agresión contra una mujer. Al arribar al domicilio, los oficiales se percataron de que el inmueble se encontraba en llamas, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de bomberos.

De acuerdo con el informe preliminar, el hombre presuntamente habría agredido físicamente a su pareja y, tras la llegada de los agentes, provocó el incendio al interior de la vivienda, el cual se propagó con rapidez.

Detienen a presunto agresor; víctima acude a Fiscalía

El fuego ocasionó cuantiosos daños materiales, principalmente en una habitación, además de afectaciones estructurales en la vivienda. Bomberos lograron controlar el siniestro y evitar que las llamas se extendieran a casas contiguas.

El presunto responsable, un hombre de aproximadamente 42 años de edad, fue detenido por los agentes municipales y puesto a disposición de la autoridad correspondiente. Se informó que el individuo ya contaba con una orden de restricción solicitada previamente por su pareja, relacionada con lesiones.

Por su parte, la víctima fue trasladada a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), donde acudió a presentar la denuncia formal por los hechos ocurridos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las responsabilidades legales, mientras reiteraron el llamado a denunciar cualquier situación de violencia familiar o de género, a fin de prevenir hechos que pongan en riesgo la integridad de las personas.

