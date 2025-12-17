Muere Profesor de Español en Secundaria Federal Número 3 de Chihuahua

Un profesor de español de 52 años de edad falleció al interior de la Secundaria Federal número 3, ubicada en la ciudad de Chihuahua, luego de sufrir un paro cardíaco, de acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades.

El docente fue identificado como Armando, quien fue localizado sin vida en el área de los baños del plantel por sus propios compañeros, quienes de inmediato solicitaron apoyo a los servicios de emergencia al percatarse de la situación.

Hasta el lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes tras revisar al maestro confirmaron que ya no contaba con signos vitales, estableciendo de manera preliminar que el fallecimiento se debió a un evento cardíaco.

El fallecimiento es considerado una muerte por causas naturales

Luego de la confirmación del deceso, elementos de la Policía Municipal y agentes de la Fiscalía General del Estado se movilizaron al plantel educativo para asegurar el área y llevar a cabo las diligencias correspondientes, conforme al protocolo en este tipo de casos.

Personal ministerial realizó el levantamiento de información en el sitio, mientras que se notificó a los familiares del docente, quienes acudieron posteriormente a las instalaciones de la escuela tras ser informados de lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado indicios de violencia, por lo que el fallecimiento es considerado una muerte por causas naturales, quedando el caso a cargo de las instancias correspondientes para el seguimiento legal y administrativo.

