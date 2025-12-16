Roban 250 Mil Pesos en Efectivo Durante Asalto la Colonia Emiliano Zapata de Ciudad Juárez

Un robo con lujo de violencia se registró en una vivienda ubicada en la colonia Emiliano Zapata, en Ciudad Juárez, donde los responsables lograron apoderarse de aproximadamente 250 mil pesos en efectivo.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió en el cruce de las calles Anenecuilco y Gildardo Magaña, hasta donde arribaron elementos de la Policía Municipal tras el reporte al número de emergencias. En el lugar, la víctima informó que tres hombres ya lo estaban esperando y, mediante amenazas, cometieron el atraco para posteriormente darse a la fuga.

Tras concretar el robo, los presuntos responsables huyeron a bordo de una camioneta, de la cual no se han dado a conocer mayores características de manera oficial.

No se logró localizar a los presuntos responsables

Como parte de las acciones inmediatas, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal realizaron recorridos de búsqueda en el sector, sin que hasta el momento se haya logrado la localización de los presuntos responsables.

Asimismo, se informó que se están revisando cámaras de videovigilancia particulares instaladas en domicilios cercanos, con el objetivo de obtener imágenes que permitan identificar el vehículo utilizado para la huida y avanzar en las investigaciones.

Hasta el cierre de esta información, no se reportan personas detenidas ni se han dado a conocer más detalles sobre la identidad de los agresores. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer este robo con violencia ocurrido en Ciudad Juárez y dar con los responsables.

