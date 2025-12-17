Así los Tiempos de Espera en Puentes Internacionales de Chihuahua Hoy 17 de Diciembre 2025
Conoce el reporte actualizado de los tiempos de cruce en los puentes internacionales de Chihuahua hoy 17 de diciembre del 2025.
Este es el reporte actualizado de los tiempos de espera en los cruces internacionales de la frontera norte de Chihuahua, con corte a las 13 horas, información útil para automovilistas y viajeros que planean cruzar hacia Estados Unidos este miércoles 17 de diciembre del 2025, según información de U.S. Customs and Border Protection (CBP).
Los tiempos pueden variar a lo largo del día dependiendo del flujo vehicular, condiciones climáticas y revisiones de las autoridades fronterizas.
Puente Internacional Paso del Norte
- Carril general: 75 minutos.
- Ready Lane: 74 minutos.
- Sentri: 5 minutos.
Ubicación: Av. Juárez, Ciudad Juárez, Chihuahua, C.P. 32000, México.
Horario: Abierto las 24 horas.
Puente Internacional Córdova de las Américas
- Carril general: 70 minutos.
- Ready Lane: 68 minutos.
Ubicación: Av. de Las Américas 2551, Margaritas, 32310 Juárez, Chih.
Horario: Abierto las 24 horas.
Puente Internacional Zaragoza – Ysleta
- Carril general: 55 minutos
- Ready Lane: 50 minutos
- Sentri: 5 minutos
Ubicación: Av. Waterfill, Ciudad Juárez, Chihuahua, C.P. 32550, México
Horario: Abierto las 24 horas
Puente Internacional Guadalupe – Tornillo
- Carril general: 20 minutos
Ubicación: Guadalupe, Chihuahua, México
Horario: 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
Puente Internacional Santa Teresa
- Carril general: 45 minutos.
- Ready Lane: 40 minutos.
Horario: 6:00 a.m. a 10:00 p.m.
Los tiempos de espera son estimados y están sujetos a cambios sin previo aviso. Se recomienda a los usuarios considerar rutas alternas y planificar su cruce con anticipación.
