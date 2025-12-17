Hombre es Asesinado a Balazos en el Fraccionamiento Valles del Sur en Ciudad Juárez

Durante la madrugada de este miércoles 17 de diciembre se reportaron detonaciones de arma de fuego al número de emergencias 911, en el cruce de las calles Valle de las Rosas y Valle de Jazmines, en el fraccionamiento Valles del Sur, a unas cuadras de la estación de Policía del Distrito Sur, en Ciudad Juárez.

Vecinos del sector informaron que, tras escuchar las detonaciones, observaron el cuerpo de una persona tendida sobre la carpeta asfáltica; al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes procedieron a asegurar la escena, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes en torno a este hecho violento.

Víctima No Era Habitante del Sector

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima es un hombre de entre 40 y 45 años de edad, quien presentaba al menos dos impactos de arma de fuego en la cabeza. Uno de los testigos señaló que la víctima no era residente del fraccionamiento.

Minutos después, personal del Servicio Médico Forense acudió al sitio para trasladar el cuerpo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá establecer la causa de muerte y lograr su identificación.

Cifras de Homicidios en Diciembre 2025

Hasta las 8:30 de la mañana de este miércoles, se han registrado 36 homicidios dolosos en lo que va del mes de diciembre en Ciudad Juárez. De este total, cuatro de las víctimas corresponden a mujeres, sin que hasta el momento estos casos hayan sido clasificados oficialmente como feminicidios.

