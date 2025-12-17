Hombre Recibe Disparo en la Cabeza en el Patio de su Vivienda en Ciudad Juárez

La mañana de este miércoles 17 de diciembre se registró el homicidio a balazos de un hombre al interior del patio de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Emiliano Zapata y Ricardo Flores Magón de la colonia Pancho Villa en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima, de aproximadamente 30 a 35 años de edad, se encontraba dentro del domicilio conversando con otra persona cuando, tras sostener una discusión, el agresor sacó un arma de fuego y le disparó directamente en la cabeza, privándolo de la vida en el lugar.

Luego de recibir el reporte al número de emergencias 911, al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, quienes procedieron a acordonar el área.

Posteriormente, personal del Servicio Médico Forense acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley que permitirá determinar la causa de muerte, así como su identidad.

Mientras tanto, agentes de la Fiscalía General del Estado iniciaron las indagatorias correspondientes y recabaron información en el sitio que pudiera ayudar al esclarecimiento del ataque armado. Hasta el momento, las autoridades informaron que, pese a los operativos implementados en la zona, no se reportan personas detenidas en relación con este hecho violento.

