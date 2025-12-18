Localizan Fragmentos Óseos en el Municipio de Madera, Chihuahua

A través de un comunicado emitido este jueves 18 de diciembre por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, se dio a conocer que la Unidad de Investigación de Personas Desaparecidas y/o Ausentes de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente localizó fragmentos óseos y evidencias de interés criminalístico durante un rastreo efectuado en el lugar conocido como La Mesa de las Parras, en el municipio de Madera.

Las actividades de búsqueda iniciaron desde la mañana del miércoles 17 de diciembre, con la participación de agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y un perito en criminalística de campo.

Localizan Trozos de Tela y Botones Durante Rastreo

En el lugar se encontraron múltiples fragmentos óseos calcinados, trozos de tela con alteración térmica, ojivas y casquillos balísticos, así como remaches y botones de algunas prendas de vestir, por lo que las autoridades procedieron a procesar la escena conforme a los protocolos establecidos y trasladaron todo lo asegurado a las instalaciones de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, donde se les practicarán los estudios correspondientes para una posible identificación.

Finalmente, la Fiscalía General del Estado señaló que trabaja de manera permanente en la búsqueda y localización de personas desaparecidas, con el objetivo de brindar tranquilidad y certeza a las familias que tienen a un familiar ausente.

