Hombre Intenta Escapar de Anexo y Sufre Fracturas Tras Caer de una Azotea en Chihuahua

Un hombre resultó con lesiones de consideración, principalmente fracturas en las extremidades, luego de intentar escapar de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Unidad Proletaria, al sur de la ciudad de Chihuahua, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

El incidente se registró en el cruce de las calles 44 y Libertadores de América, hasta donde se trasladaron elementos de la Policía Municipal, paramédicos de la Cruz Roja y personal del Cuerpo de Bomberos, tras recibirse un reporte al número de emergencias 911 sobre una persona lesionada que no podía descender por su propio pie.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el hombre intentó huir de un anexo cercano, pero durante el intento cayó sobre la azotea de una vivienda, lo que le provocó heridas graves que le impidieron moverse por sí mismo.

Bomberos realizaron maniobras de rescate

Ante la imposibilidad de que el lesionado descendiera por sus propios medios, se solicitó el apoyo del Cuerpo de Bomberos, quienes llevaron a cabo maniobras especializadas para bajar al hombre de la azotea de manera segura y evitar que sus lesiones se agravaran.

Vecinos y trabajadores de la zona señalaron que escucharon gritos y sollozos, lo que alertó a los residentes y derivó en la llamada a las autoridades.

Una vez que fue descendido, el hombre recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos, quienes evaluaron la gravedad de las lesiones y determinaron su traslado a un centro médico para una valoración más detallada.

