Canadá Emite Alerta de Viaje y el Estado de Chihuahua Aparece en la Lista

El Gobierno de Canadá actualizó su aviso oficial de viaje sobre México, en el que recomienda a sus ciudadanos evitar todo viaje no esencial a diversas regiones del país debido a los altos niveles de violencia y delincuencia organizada, entre ellas el estado de Chihuahua.

La alerta fue publicada el pasado 15 de diciembre de 2025 en la plataforma oficial de viaje del Gobierno de Canadá, donde México es clasificado con un riesgo elevado en materia de seguridad personal, derivado de actividades relacionadas con el crimen organizado, secuestros, robos y enfrentamientos armados.

De acuerdo con el documento, la recomendación general para todo el país es ejercer un alto grado de precaución, mientras que para algunas entidades se sugiere evitar viajes no esenciales, ante el potencial riesgo para visitantes extranjeros.

Chihuahua, dentro de los estados con advertencia

En el caso específico de Chihuahua, el gobierno canadiense incluyó a la entidad dentro de la lista de estados a los que se recomienda no viajar de manera no esencial, con excepción de la ciudad de Chihuahua capital, la cual queda fuera de esta restricción.

Además de Chihuahua, la alerta menciona a otras entidades como Guerrero, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Zacatecas, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Colima y Nuevo León, algunas con exclusiones en zonas urbanas, turísticas o accesibles por vía aérea.

El gobierno de Ottawa fundamenta su advertencia en factores como enfrentamientos entre grupos delictivos y fuerzas de seguridad, secuestros, extorsiones, robos violentos y bloqueos carreteros, situaciones que, advierte, pueden presentarse sin previo aviso y no se limitan a zonas rurales.

Aunque reconoce que muchos viajes se realizan sin incidentes, Canadá señala que los riesgos pueden extenderse incluso a áreas consideradas turísticas, por lo que exhorta a sus ciudadanos a mantenerse informados y evaluar cuidadosamente cualquier desplazamiento hacia México.

