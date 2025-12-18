Canadá Emite Alerta de Viaje Hacia Sonora por Riesgo de Actividad Criminal

En la actualización de alerta de viaje emitida por el Gobierno de Canadá el pasado 15 de diciembre, Sonora se ubica en dentro de la lista de los 13 estados de México en semáforo naranja con mayor riesgo de actividad criminal y secuestro.

Los municipios de Sonora, con excepción de Hermosillo, Guaymas, San Carlos y Puerto Peñasco, figuran dentro de la advertencia de destinos para viajes esenciales.

El Gobierno de Canadá actualizó hace tres días su alerta de viaje para varios países del mundo, incorporando mapas de cada destino señalados por colores según el nivel de inseguridad.

Chihuahua y Sinaloa también en color naranja

En la región noroeste del país, Sonora se ubica junto con Chihuahua y Sinaloa en color naranja, como destinos a donde se deben evitar viajes no esenciales, al señalar la alerta que “Se recomienda tener mucho cuidado en México debido a los altos niveles de actividad criminal y secuestro”.

El resto los estados del país se ubican en color amarillo, con recomendaciones por parte del Gobierno de Canadá de extremar precauciones en caso de viajar a México.

Reportero: José Ponce N+

