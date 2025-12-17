Localizan Cuerpo con Signos de Violencia y Envuelto en Cobija en Hermosillo

El cuerpo sin vida de una persona, cuya identidad no ha sido revelada, fue localizado envuelto en una cobija, junto a un predio baldío de la colonia Nueva Victoria, durante la mañana del miércoles 17 de diciembre, al norte de Hermosillo.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal informó que el hallazgo del cadáver ocurrió alrededor de las 11:30 horas, en el predio Guadalupe, que se ubica sobre la avenida Sierra de la Huerta entre calle De los Horcones y Rancho Viejo.

Personas que pasaban caminando por el sitio reportaron a los servicios de emergencia la presencia de un bulto con forma de un cuerpo humano envuelto en una cobija de color gris a cuadros y cinta adhesiva de color gris a la altura de los tobillos y el cuello.

El cuerpo presentaba signos de violencia

Al sitio se abocaron agentes de Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal, Agentes Ministeriales de Investigación Criminal, Secretaría de Defensa y médicos forenses que confirmaron la presencia del cuerpo sin vida con signos de violencia.

Vecinos de ese sector revelaron que con este hallazgo suman tres cuerpos sin vida los que han sido abandonados en el mismo predio durante las dos últimas semanas.

Reportero: Jose Ponce N+

JGMR