Detienen a Joven de 19 Años en Posesión de una Pistola y Envoltorios de Droga en Hermosillo

Un joven de 19 años de edad, fue sorprendido por agentes de la Policía de Hermosillo en posesión de un arma de fuego y ocho envoltorios de presunto narcótico con características similares al cristal.

La Dirección de Seguridad Pública reveló que la captura, de quien fue identificado como Derek Alejandro, ocurrió a las 19:55 horas del martes, en las calles Villa Mercedes y Villa Santa Isabel del fraccionamiento Villa Mercedes.

El joven tenía en su poder una pistola calibre 9 milímetros, tres cargadores, 33 cartuchos útiles y 30 envoltorios con polvo blanco granulado.

Siete personas detenidas y 50 envoltorios de droga asegurados

En otros hechos, seguridad Pública reportó que durante las últimas 24 horas, fueron asegurados un total de 50 envoltorios con diversos tipos de drogas y se realizó la detención de personas en posesión de armas blancas y objetos punzocortantes.

Uno de los detenidos fue identificado como Juan Carlos, de 25 años, por la posesión de 12 envoltorios con presunto cristal, en las calles Villa Corzo y Eucalipto de la colonia Fuentes del Mezquital.

Entre los siete detenidos restantes con armas blancas, fue presentado al agente del Ministerio Público Ever Oliver “N”, ce 18 años, por la posesión de tres envoltorios con mariguana y cristal, en calles de la colonia Luis Donaldo Colosio.

Hombre de 50 años detenido con droga

Mientras que un hombre de 50 años identificado como Guadalupe, fue sorprendido en posesión de cuatro envoltorios con mariguana, cuando caminaba por calles de la colonia Carmen Serdán.

Reportero: José Ponce N+

Historias recomendadas:

JGMR