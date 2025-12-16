Decomisan Más de 581 Mil Pastillas de Fentanilo en Frontera de Nogales, Sonora

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, informó que lograron decomisar más de 581 mil pastillas de fentanilo en el puerto de entrada de Nogales, Arizona.

Mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, se detalla que el hallazgo ocurrió el lunes 15 de diciembre, dónde los oficiales del puerto Nogales interceptaron un vehículo que viajaba con varios paquetes envueltos en cinta color amarillo, que en su interior contenían el narcótico.

Fueron un total de 581 mil 200 pastillas de fentanilo que no alcanzaron a llegar al mercado ilegal en Estados Unidos.

Un día antes aseguraron más de 74 mil pastillas de fentanilo

Apenas un día antes, el domingo 14 de diciembre también se aseguraron más de 74 mil pastillas de fentanilo y 49 kilos de metanfetamina, que venían ocultos en un vehículo que intentaba cruzar la frontera entre Sonora y Arizona.

La CBP anunció que mantiene la vigilancia permanente y estricta de todas sus fronteras y puertas de entrada, para evitar el tráfico ilegal de narcóticos a los Estados Unidos.

Reportero: Gerardo Moreno N+

JGMR