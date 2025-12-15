Localizan a Mujer Sin Vida sobre Carretera en Empalme; Presuntamente fue Atropellada

Una mujer fue localizada sin vida sobre la carpeta asfáltica de una carretera del municipio de Empalme la madrugada de este domingo, hecho que es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora.

El reporte fue recibido alrededor de las 02:04 horas, alertando sobre una persona tendida en la carretera Federal 85, aproximadamente a 500 metros al norte de la curva conocida como La Palma, en las inmediaciones del poblado José María Morelos, también llamado “La Atravesada”.

La mujer presentaba lesiones compatibles con un atropellamiento

Al arribar al sitio, autoridades confirmaron que se trataba de una mujer de complexión robusta, tez morena clara y estatura media, quien vestía pantalón de mezclilla y sudadera en color azul. Durante las primeras diligencias periciales se estableció que presentaba lesiones compatibles con un atropellamiento, además de huellas de arrastre.

La Fiscalía precisó que no se encontraron indicios de golpes intencionales, desmintiendo versiones difundidas en redes sociales, y que el caso es investigado como homicidio culposo derivado de un hecho de tránsito terrestre. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar la posible responsabilidad de quien resulte involucrado.

