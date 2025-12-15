Prisión Preventiva para "El Mambo", Objetivo Criminal, por Presuntos Asesinatos en Hermosillo

Un juez determinó iniciar proceso penal en contra de Ángel Guadalupe “N”, conocido como “El Mambo”, señalado como un objetivo criminal de alta peligrosidad, por su presunta participación en dos homicidios en Hermosillo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que el imputado fue vinculado a proceso por el asesinato de Rafael Díaz “N”, ocurrido el 31 de marzo de 2025, en la invasión Tres Reynas.

Asesinó a un hombre a balazos en Hermosillo

Asimismo, se le vincula a proceso por el homicidio calificado de José Alberto “N”, el 1 de febrero pasado, en la colonia Almacén. En este caso, la víctima falleció en el hospital luego de recibir varios impactos de bala.

Aunque el imputado optó por no rendir declaración en ambos procesos, el Ministerio Público presentó elementos suficientes para sustentar las acusaciones, por lo que el juez mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Reportero: Roberto Bahena N+

JGMR