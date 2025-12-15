Dos Jóvenes Detenidos por Posesión de Arma de Uso Exclusivo de Fuerzas Armadas en Hermosillo

Dos jóvenes fueron detenidos por la Policía Municipal luego de que se les encontrara un arma de fuego considerada de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, durante un operativo realizado en el sector poniente de Hermosillo.

Los hechos se registraron la tarde del domingo, alrededor de las 17:50 horas, cuando agentes realizaban recorridos de vigilancia y detectaron un vehículo que circulaba de manera irregular por el cruce de las calles Juan Bautista Escalante y Olivares, en la colonia El Cortijo. Al marcarles el alto, los oficiales observaron que los ocupantes presentaban signos evidentes de intoxicación alcohólica.

Fue localizada una pistola tipo escuadra dentro del vehículo

Los tripulantes fueron identificados como Gabriel Felipe “N”, de 23 años, y David Bernardo “N”, de 19, quienes viajaban a bordo de un automóvil sedán Acura, color gris, modelo 2019. Durante la inspección preventiva del vehículo, los agentes revisaron la cajuela, donde localizaron una pistola tipo escuadra calibre 9 milímetros.

El arma no contaba con cargador ni cartuchos útiles; sin embargo, por tratarse de un calibre restringido, ambos individuos fueron asegurados y puestos a disposición de la autoridad correspondiente, junto con el vehículo y el arma, para el inicio de las investigaciones y el deslinde de responsabilidades conforme a la ley.

Reportero: Roberto Bahena N+

