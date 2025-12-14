Hombre es Asesinado a Balazos en la Colonia Luis Encinas en Hermosillo, Sonora

Un hombre de aproximadamente 30 años fue asesinado a balazos la noche del sábado en la colonia Luis Encinas, al norte de la ciudad de Hermosillo.

El ataque ocurrió alrededor de las 7:30 de la tarde en el cruce de la calle Quinta de Periférico y López del Castillo, donde la víctima quedó sin vida en el exterior de un domicilio.

Testigos indicaron a las autoridades que los agresores fueron varios hombres que huyeron del lugar a bordo de un vehículo color gris, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Al sitio acudieron corporaciones de seguridad y personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes acordonaron el área y abrieron una carpeta de investigación por el delito de homicidio, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense en calidad de desconocido.

En hechos distintos, ayer sábado 13 de diciembre de 2025, también fue asesinado un motociclista. Sobre los hechos se sabe que un grupo de hombres armados en una camioneta le dispararon a la víctima, la cual no resistió a los impactos de bala y perdió la vida.

