Atacan a Balazos a Motociclista en Villas del Real en Hermosillo

Un hombre que se desplazaba a bordo de una motocicleta falleció tras una agresión por proyectil de arma de fuego la mañana de este sábado, lo que provocó la activación de un código rojo en el norponiente de Hermosillo.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron alrededor de las 08:23 de la mañana de este sábado 13 de diciembre de 2025, en el domicilio ubicado sobre Villa Granados y la privada Villa Bugambilia, en la colonia Villas del Real.

Investigan agresión armada en Villas del Real en Hermosillo

En el lugar se reportó a una persona herida por arma de fuego, quien presuntamente fue atacada mientras circulaba en una motocicleta. Testigos señalaron como posibles responsables a los tripulantes de una camioneta tipo pick up, la cual se habría dado a la fuga tras la agresión.

