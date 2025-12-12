Dejan Mensajes con Supuestas Ubicaciones de Personas Desaparecidas Dirigidos a Colectivos
Colectivos buscadores encontraron mensajes anónimos dirigidos a ellos mismos en el conocido "Árbol de la Esperanza" en el parque Benito Juárez de San Luis Río Colorado, Sonora.
La colocación de mensajes anónimos en el conocido “Árbol de la Esperanza”, espacio donde se exhiben fichas de búsqueda de personas desaparecidas en el parque Benito Juárez, de San Luis Río Colorado, generó preocupación entre integrantes de colectivos en esta frontera.
Mónica Espinoza, líder de Buscando en San Luis R.C., confirmó que los escritos fueron encontrados la mañana del miércoles 11 de diciembre por las propias integrantes del colectivo que acudieron al lugar.
Solicitaron la investigación formal del origen de los mensajes
En los mensajes se señalan supuestas ubicaciones relacionadas con personas desaparecidas, específicamente mencionando lo siguiente: “Algunos de los desaparecidos se encuentran en las cuevas de La Rumorosa”, además de incluir señalamientos dirigidos a autoridades de gobierno y colectivos, particularmente de Baja California.
El colectivo informó que ya se están tomando medidas para solicitar que las autoridades realicen una investigación formal sobre el origen y veracidad de los mensajes, debido a la sensibilidad y el impacto que este tipo de información puede tener entre las familias que buscan a sus seres queridos.
Reportero: Roberto Bahena N+
