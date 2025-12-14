Camioneros Realizan Desfile en Ciudad Juárez para Agradecer a la Virgen de Guadalupe

Como parte de las celebraciones guadalupanas, este domingo 14 de diciembre, camioneros de Ciudad Juárez realizaron el tradicional desfile en honor a la Virgen de Guadalupe, una actividad que se ha consolidado como una de las expresiones de fe más representativas del gremio transportista en la frontera.

Desde temprana hora, los participantes comenzaron a concentrarse en el kilómetro 20, punto desde donde arrancó el recorrido. Decorados con imágenes religiosas, banderas y arreglos alusivos a la Guadalupana, alrededor de 100 camiones avanzaron en caravana por diversas vialidades, generando expectación entre automovilistas y familias que se dieron cita para observar el paso del contingente.

Te podría interesar: Transportistas y Agricultores Advierten de Nuevos Bloqueos en Carreteras en Chihuahua

El desfile culminó en la carretera a Santa Teresa, donde los conductores realizaron oraciones y agradecimientos, principalmente por el trabajo, la protección en carretera y los favores recibidos a lo largo del año.

El tradicional desfile en honor a la Virgen de Guadalupe se realiza desde hace aproximadamente 20 años

De acuerdo con los propios organizadores, este evento se realiza desde hace aproximadamente 20 años, convirtiéndose en una tradición que ha pasado de generación en generación entre los camioneros de la región.

Los participantes señalaron que, más allá del desfile, el objetivo principal es manifestar públicamente su fe y encomendarse a la Virgen de Guadalupe para continuar con su labor diaria en las carreteras, una actividad que conlleva riesgos constantes.

Historias recomendadas: