Dos Hombres Fueron Asesinados en Menos de 24 Horas en el Mismo Punto en Hermosillo

Dos hombres fueron asesinados en el mismo punto del sur poniente de la ciudad de Hermosillo en un lapso menor a 24 horas.

El primer hallazgo ocurrió la madrugada del viernes 12 de diciembre, alrededor de las 6:28 de la mañana, sobre un camino de terracería en el cruce de Antonio Quiroga y Casimiro Estrada Bustamante. En el sitio fue localizado el cuerpo de un hombre no identificado, con signos de violencia contusa y cortante, además de severos daños en el rostro, presuntamente por fauna del lugar.

La mañana del sábado 13 de diciembre, a las 5:50 de la mañana, se reportó un segundo homicidio exactamente en el mismo punto. La víctima fue otro hombre, de entre 35 y 40 años de edad, quien presentaba múltiples heridas punzocortantes en el cuello y el tórax, quedando su cuerpo sobre la acera oriente del camino de terracería.

Noticia relacionada: Hombre es Asesinado a Balazos en la Colonia Luis Encinas en Hermosillo, Sonora

Fiscalía investiga asesinado de dos hombres en Hermosillo

En ambos casos, las víctimas permanecen en calidad de desconocidas y no se reportan personas detenidas, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado abrió carpetas de investigación por homicidio para determinar si existe relación entre ambos crímenes y dar con los responsables.

La zona fue acordonada en las dos ocasiones para el levantamiento de indicios y el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense, mientras continúan las indagatorias en este sector del sur de la capital sonorense.

Información N+

Historias relacionadas: