Investigan Ataque Cibernético a Secretaria de Hacienda en Sonora; Esto Sabemos
N+
Investigan presunto ataque cibernético y filtración de archivos de la Secretaría de Hacienda del estado de Sonora.
COMPARTE:
Durante las revisiones técnicas, las autoridades confirmaron la extracción previa de información en un equipo destinado a la recepción de correspondencia de la Subsecretaría de Egresos, área adscrita a la Secretaría de Hacienda del Estado, lo que evidenció la materialización del ataque cibernético.
La agencia precisó que el incidente fue atendido conforme al plan de gestión de incidentes, reforzando las medidas de seguridad en los sistemas comprometidos, además de que se interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y se dio vista a las autoridades competentes.
Noticia relacionada: Fiscalía de Guanajuato Confirma Hackeo y Filtración Información
Por su parte, la iniciativa civil Sonora Cibersegura, que fomenta la cultura y educación digital para la concientización, prevención y atención de ciberdelitos, publicó en su cuenta de X una alerta sobre presuntas filtraciones de archivos con información gubernamental.
información en desarrollo…
Historias Recomendadas:
- Se Incendia Bodega de Supermercado en la Colonia Los Ángeles, en Hermosillo; Fue Suspendido
- Atacan a Balazos a Motociclista en Villas del Real en Hermosillo
- Ofrecen Descuentos para Deudores del Instituto de Becas y Crédito Educativo en Sonora
FPF