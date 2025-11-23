Fiscalía de Guanajuato Confirma Hackeo y Filtración Información

Tras casi tres semanas, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato emitió finalmente un comunicado respecto a la presunta filtración de archivos que un grupo externo se adjudicó a inicios de noviembre.

Hasta el momento se desconoce si el hackeo ocurrió como se difundió en redes y plataformas digitales o de alguna otra manera.

La dependencia informó que abrió una carpeta de investigación y agotarán todas las líneas posibles para esclarecer los hechos e informó que los avances se darán a conocer solo cuando no afecten el proceso de la investigación.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato aún no conoce el alcance real del hackeo

Como acciones inmediatas, anunciaron un análisis técnico y forense, la activación de protocolos de contención, la desconexión de equipos afectados, la notificación a autoridades de ciberseguridad y el refuerzo temporal de controles internos.

La Fiscalía afirmó que la información que ha circulado públicamente “ya fue restablecida”, pero no precisó el alcance real de la intrusión ni qué datos pudieron verse comprometidos.

Información de Sared Molina

JIPV