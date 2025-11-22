Inicio Bajio Dos Personas Sin Vida y Siete Heridas es el Saldo de un Choque en la Carretera Silao – Irapuato

La mañana de este sábado se registró un choque entre varios vehículos en la carretera Silao – Irapuato, dejando al menos a 2 muertos y 7 lesionados.

Al Menos Dos Personas Sin Vida y Siete Heridas es el Saldo de un Choque en la Carretera Silao – Irapuato. Foto: Nmás Bajío

Alrededor de las 7:00 de la mañana de este sábado 22 de noviembre se registró un accidente entre varios vehículos estando dos tráileres y un camión de transporte de personal involucrados en la carretera SilaoIrapuato, lo que causó el cierre total de la vialidad.

Fue a la altura de la comunidad de El Espejo, donde conductores denunciaban a la Central de Emergencias 911, que había un fuerte accidente con varios vehículos involucrados entre ellos tráileres, un camión de personal y una camioneta.

Restos de los vehículos involucrados y víctimas del accidente quedaron en el asfalto

Por lo que elementos de diversas corporaciones de seguridad y rescate de Irapuato y de Silao, Guanajuato se movilizaron para llegar a la zona del siniestro.

Donde se encontraron con un tráiler envuelto en llamas y un camión de transporte de personal volteado de costado a un lado de la carretera, además de restos de vehículos y personas en el asfalto.

Por lo que iniciaron con las labores de rescate y de extinción del fuego, trabajos que duraron varias horas, las cuales estuvo la vialidad cerrada al tráfico vehicular.

Tráiler choca con muro de contención y se volteo causando el impacto

De acuerdo a testigos, el tráiler circulaba en dirección de Irapuato a Silao cuando a la altura de la comunidad de El Espejo, el conductor perdió el control del volante y chocó con el muro de contención.

Causando que se volteara y cayera en los carriles contrarios chocando contra el camión de transporte de personal que circulaba de Silao a Irapuato lo que hizo que explotara la cabina del tráiler provocando el incendio. De igual manera, otra camioneta se vio involucrada en los hechos.

El accidente dejó a dos personas sin vida y 7 lesionados. Foto: Nmás Bajío

Hasta el momento, autoridades han señalado que son 2 personas sin vida y 7 lesionados de los cuales 4 están en una clínica privada de Irapuato, 2 en el Hospital General de Silao, uno de ellos delicado y una más en la Clínica del IMSS de Silao, sin embargo, la cifra de fallecidos y heridos podría aumentar en las próximas horas.

Autoridades de corporaciones municipales, estatales y federales realizan las indagatorias necesarias, el levantamiento de cuerpos, traslados de heridos y limpieza de la vialidad.  

 

Información de Sared Molina, Alejandro Gibran Chichipan y Jorge Pérez Villalobos 

