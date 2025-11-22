Dos Personas Sin Vida y Siete Heridas es el Saldo de un Choque en la Carretera Silao – Irapuato

Alrededor de las 7:00 de la mañana de este sábado 22 de noviembre se registró un accidente entre varios vehículos estando dos tráileres y un camión de transporte de personal involucrados en la carretera Silao – Irapuato, lo que causó el cierre total de la vialidad.

Fue a la altura de la comunidad de El Espejo, donde conductores denunciaban a la Central de Emergencias 911, que había un fuerte accidente con varios vehículos involucrados entre ellos tráileres, un camión de personal y una camioneta.

Restos de los vehículos involucrados y víctimas del accidente quedaron en el asfalto

Por lo que elementos de diversas corporaciones de seguridad y rescate de Irapuato y de Silao, Guanajuato se movilizaron para llegar a la zona del siniestro.

Donde se encontraron con un tráiler envuelto en llamas y un camión de transporte de personal volteado de costado a un lado de la carretera, además de restos de vehículos y personas en el asfalto.

Por lo que iniciaron con las labores de rescate y de extinción del fuego, trabajos que duraron varias horas, las cuales estuvo la vialidad cerrada al tráfico vehicular.

Tráiler choca con muro de contención y se volteo causando el impacto

De acuerdo a testigos, el tráiler circulaba en dirección de Irapuato a Silao cuando a la altura de la comunidad de El Espejo, el conductor perdió el control del volante y chocó con el muro de contención.

Causando que se volteara y cayera en los carriles contrarios chocando contra el camión de transporte de personal que circulaba de Silao a Irapuato lo que hizo que explotara la cabina del tráiler provocando el incendio. De igual manera, otra camioneta se vio involucrada en los hechos.

Hasta el momento, autoridades han señalado que son 2 personas sin vida y 7 lesionados de los cuales 4 están en una clínica privada de Irapuato, 2 en el Hospital General de Silao, uno de ellos delicado y una más en la Clínica del IMSS de Silao, sin embargo, la cifra de fallecidos y heridos podría aumentar en las próximas horas.

Autoridades de corporaciones municipales, estatales y federales realizan las indagatorias necesarias, el levantamiento de cuerpos, traslados de heridos y limpieza de la vialidad.

