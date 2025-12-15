Sujeto Detenido por Presuntos Abusos Contra una Mujer en Camión de Pasajeros en Bahía de Kino
Un sujeto fue detenido luego de ser acusado por una pasajera de presuntos abusos e intentar besarla sin su consentimiento arriba de un camión de pasajeros en Bahía de Kino, Hermosillo.
Un hombre fue asegurado por elementos municipales en Bahía de Kino, luego de ser señalado por una pasajera de transporte publico por presuntas conductas de índole sexual ocurridas durante el trayecto.
De acuerdo con el reporte oficial, los hechos se registraron alrededor de las 18:40 horas del domingo, cuando se alertó a las autoridades sobre un usuario de un camión de pasajeros que habría intentado besar a una mujer sin su consentimiento, además de realizarle tocamientos inapropiados.
El sujeto fue detenido por probables delitos de acoso
Tras recibir la denuncia, agentes preventivos implementaron un operativo de localización y lograron interceptar la unidad en el cruce de las calles Eusebio Kino y Támpico, en la colonia Centro. En el lugar fue detenido Juan Enrique “N”, de 38 años de edad.
El sujeto fue puesto a disposición de la autoridad investigadora correspondiente para responder por los probables delitos de acoso y abusos deshonestos, mientras se realizan las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos conforme a la ley.
Reportero: Roberto Bahena
