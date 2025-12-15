Sujeto a Prisión por Intentar Asesinar a un Agente de la Policía en Hermosillo

Leobardo Oswaldo "N" fue imputado por el intento de homicidio de un agente de la Policía Municipal de Hermosillo, en hechos registrados el 9 de octubre pasado.

En aquella fecha, alrededor de las 3:20 de la tarde, el imputado y otros sujetos llegaron a las calles Israel González y Villa Hidalgo, en la colonia Cuatro Olivos, al norte de Hermosillo, cuando el agente activo de la corporación municipal acababa de llegar para iniciar su turno en el centro de respuesta inmediata.

El oficial fue sorprendido por sujetos armados

Al subir a la patrulla, el oficial fue sorprendido por los sujetos armados, quienes dispararon contra el agente y la unidad, para luego darse a la fuga del sitio, mientras que el policía fue llevado a recibir atención médica de urgencia, sin que se lograra la intención de privarlo de la vida.

Por tal motivo, Leborado Sswaldo "N" se encuentra en prisión preventiva a la espera de que se resuelva su vinculación a proceso.

Reportero: Gustavo Moreno N+

Historias recomendadas:

JGMR