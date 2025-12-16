Padres Localizan a su Hijo Adolescente Sin Vida Dentro de su Casa en Guaymas

Un adolescente de 15 años fue localizado sin signos vitales la mañana de este martes en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Santa Fe en el municipio de Guaymas, hecho que movilizó a corporaciones de seguridad y autoridades ministeriales.

De acuerdo con la primera información, fueron los padres del menor quienes realizaron el hallazgo en una de las habitaciones de la vivienda, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia; sin embargo, al arribar se confirmó que el joven ya no contaba con vida.

Investigan las causas de la muerte del menor

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes, mientras que personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley.

Las autoridades ministeriales iniciaron una carpeta de investigación con el fin de esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar con precisión las causas que originaron la muerte del menor.

