Encuentran a Dos Hombres Asesinados en Hermosillo; Uno Estaba Atado de Pies y Manos

La violencia volvió a estar presente en distintos puntos de Hermosillo la tarde y noche del lunes, con el hallazgo de dos hombres sin vida en hechos distintos, ambos con visibles signos de agresiones con armas de fuego, lo que activó operativos policiacos y ministeriales en zonas opuestas de la ciudad.

El primer caso se reportó alrededor de las 17:20 horas en la colonia Quintas del Sol, donde autoridades localizaron a un hombre sin identificar con múltiples heridas de bala, tendido en el acceso de un domicilio situado sobre la calle Quinta Enramada, entre Pitahaya Madura y Quinta Taymuco.

Vecinos del sector señalaron haber escuchado varias detonaciones y, al salir, observaron el cuerpo en el área del jardín frontal de la vivienda. Trascendió que la víctima ocupaba el inmueble desde meses atrás sin ser el propietario, el cual al parecer había invadido.

Localizan a hombre envuelto en cobija y atado de pies y manos

Más tarde, cerca de las 20:30 horas, un segundo hecho fue atendido al norte de la ciudad, en la colonia Zona Industrial. En el cruce de las calles Adolfo Peterson y Germán Tapia Gámez fue localizado el cuerpo de otro hombre, el cual se encontraba envuelto en una cobija, con la cabeza cubierta con una bolsa de plástico, además de tener pies y manos atados y presentar impactos de arma de fuego.

En ambos casos, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron el procesamiento de las escenas, ordenaron el levantamiento de los cuerpos y su traslado al Servicio Médico Forense para las necropsias correspondientes.

Las investigaciones quedaron a cargo de las autoridades ministeriales para esclarecer los homicidios e identificar a los responsables.

Reportero: Roberto Bahena N+

Historias recomendadas:

JGMR