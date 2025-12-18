Capturan a "El Duque" en Hermosillo; Ofreció 2 Millones de Pesos Para que lo Dejaran Libre

En Hermosillo se llevó a cabo la captura de un hombre identificado como Carlos Hiram “N”, alias “El Duque”, presunto líder de una célula delictiva responsable de hechos violentos en la el estado.

De acuerdo con información de la Mesa Estatal de Seguridad, al momento de su captura el presunto delincuente habría ofrecido 2 millones de pesos a los agentes, para que lo dejaran en libertad.

Agentes Ministeriales de Investigación Criminal, AMIC, lo capturaron en posesión de un arma de fuego calibre .45, así como un vehículo con placas sobrepuestas.

"El Duque" cuenta con orden de aprehensión por el delito de desaparición

De acuerdo con la información oficial, el hoy detenido cuenta con una orden de aprehensión por el delito de desaparición cometida por particulares y se encuentra vinculado a una célula criminal que operaba en la región.

La Mesa Estatal de Seguridad, integrada por el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal de Seguridad Pública y la AMIC, reveló que “El Duque” fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Reportero: José Ponce N+

Historias recomendadas:

JGMR