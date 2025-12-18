Arrestan a Adulto Mayor por Presunto Maltrato Animal en Ciudad Juárez

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, adscritos a la Estación de Policía del Distrito Centro, arrestaron a Fernando O. R., de 85 años de edad, por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de maltrato animal.

La detención se realizó luego de que se recibiera una llamada al número de emergencias 911, en la que se reportaba un caso de maltrato en el cruce de las calles Tomatillo y Zacatecas, en la colonia Lomas de Poleo, en Ciudad Juárez.

Perritos Resultaron Afectados por el Incendio

Al arribar al lugar, los elementos se entrevistaron con una mujer, quien señaló a su vecino, un adulto mayor, como el presunto responsable de haber prendido fuego a un cúmulo de basura sin tomar las debidas precauciones, provocando que uno de sus cachorros resultara lesionado, mientras que otro perdió la vida, motivo por el cual solicitó el arresto del hombre.

Ante esta situación, se solicitó el apoyo de la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA), cuyos elementos acudieron al sitio para brindarle atención médica al cachorro lesionado, con el fin de garantizar su bienestar y el seguimiento veterinario correspondiente.

Finalmente, tras la previa lectura de sus derechos, Fernando O. R. fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato animal. Las autoridades informaron que será conforme avancen las investigaciones cuando se den a conocer más detalles del caso.

