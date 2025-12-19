Localizan Dos Cabezas Humanas Cerca de la Puerta de Chihuahua

La mañana de este viernes 19 de diciembre se registró una intensa movilización policiaca en las inmediaciones de la capital del estado, específicamente en los alrededores de la Puerta de Chihuahua, ubicada al sur de la ciudad, luego del hallazgo de dos cabezas humanas.

De acuerdo con el primer reporte brindado por las autoridades, las cabezas humanas fueron localizadas colocadas junto a un árbol en una zona de terracería cercana al punto antes mencionado. Tras el reporte, al lugar arribaron de inmediato elementos de la Policía Estatal, quienes procedieron a acordonar la escena del crimen.

Minutos después acudió personal de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron las investigaciones correspondientes, realizando el levantamiento de evidencias en los alrededores del sitio; de igual manera, el Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargó del levantamiento de los restos humanos, los cuales fueron trasladados al Complejo Estatal de Seguridad, donde se les practicarán los estudios necesarios para su identificación.

Sin Información Sobre los Cuerpos o los Responsables

Hasta el momento, las autoridades no han reportado el hallazgo del resto de los cuerpos; tampoco se han dado a conocer datos sobre los posibles responsables de este hecho violento. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, se pueda brindar mayor información sobre el caso.

