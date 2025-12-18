Atacan a Policías Estatales en el Municipio de Santa Bárbara, Chihuahua

Un hecho violento se registró en el municipio de Santa Bárbara, Chihuahua, luego de que agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) fueran atacados por civiles armados mientras realizaban labores de patrullaje.

De acuerdo con información confirmada por la Fiscalía de Distrito Zona Sur, la agresión ocurrió en una brecha que conduce al municipio de San Francisco del Oro, donde sujetos armados abrieron fuego contra las unidades oficiales. Los elementos estatales repelieron la agresión y de inmediato solicitaron apoyo a corporaciones federales para reforzar la seguridad en la zona.

Saldo del enfrentamiento y aseguramientos

Tras el intercambio de disparos, las autoridades informaron sobre la muerte de uno de los presuntos agresores, así como la detención de un civil armado, quien resultó herido por impactos de bala y fue trasladado bajo custodia a un hospital para recibir atención médica.

Durante el operativo posterior al enfrentamiento, se logró el aseguramiento nueve armas largas de diversos calibres y cinco vehículos, entre los que destaca una pick up en color negro, la cual cuenta con reporte de robo vigente desde 2024 en el estado de Colorado, Estados Unidos.

La zona fue asegurada por las fuerzas de seguridad mientras personal ministerial realizaba el levantamiento de indicios balísticos y recababa información para la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

Tanto el detenido como los vehículos y demás objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continuará con las investigaciones por delitos del orden federal.

