Localizan Dos Cuerpos Sin Cabeza en Chihuahua; Investigan Vínculo con Hallazgo de Cabezas

La tarde de este viernes se registró el hallazgo de dos cuerpos sin vida decapitados, en la zona de Carrizalillo, al norte de la ciudad de Chihuahua, fueron localizados en un terreno contiguo a la calle Valle de Bravo.

El hecho generó una fuerte movilización policiaca, con la presencia de agentes de la Fiscalía General del Estado, elementos de la Policía Municipal y personal del Servicio Médico Forense, quienes aseguraron el área para iniciar con las diligencias correspondientes.

De acuerdo con información proporcionada por agentes municipales, ambos cuerpos fueron encontrados desnudos, aunque uno de ellos vestía únicamente una chamarra negra con figuras de corazones. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas de manera oficial.

Investigan posible relación con hallazgo previo de cabezas humanas

Agentes de investigación indicaron de manera preliminar que este hecho podría estar relacionado con otro evento violento registrado horas antes, cuando dos cabezas humanas fueron localizadas en la llamada Puerta de Chihuahua, sobre la carretera a Delicias, a poco más de 10 kilómetros del sitio donde fueron encontrados los cuerpos.

Personal de la Fiscalía realizó el procesamiento de la escena, recabando indicios que permitan establecer la mecánica de los hechos y confirmar si ambos eventos guardan relación directa.

Posteriormente, el Servicio Médico Forense trasladó los cuerpos al Complejo Estatal de Seguridad, donde se les practicará la necropsia de ley y se trabajará en su identificación oficial.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas, mientras continúan las investigaciones para esclarecer este doble homicidio y determinar si está vinculado a disputas entre grupos delictivos que operan en la región.

