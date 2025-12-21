Capturan a Tres Personas con Droga en Hermosillo; Fueron Sorprendidos en la Vía Publica
Tres sujetos fueron detenidos en posesión de droga en Hermosillo tras un operativo.
En operativos coordinados entre la Policía Estatal de Seguridad Pública y Sedena realizados durante el fin de semana, se logró la captura de tres individuos que fueron sorprendidos en la vía pública en Hermosillo, en posesión de más de 130 envoltorios con narcótico, en total.
Sujetos con Droga Fueron Detenidos en Tres Puntos de Hermosillo
La corporación estatal informó que el primer aseguramiento ocurrió en la colonia Altares, al sur de la ciudad, por un total de 41 envoltorios con una sustancia con características similares al crystal y 35 envoltorios con presunta mariguana.
Otros 40 envoltorios con crystal fueron confiscados en la colonia Los Olivos, donde además se hizo la captura de una persona identificada como Santos “N”, de 31 años de edad.
Policías estatales y militares durante recorridos de prevención del delito por la colonia Privadas del Real, sorprendieron también en posesión de 20 envoltorios con metanfetamina a un joven de 20 años edad, identificados como Javier “N”.
