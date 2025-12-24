Un Sujeto fue Detenido tras Presuntamente Asegurarle Diversas Armas y Drogas en Cajeme

Un joven identificado como Héctor Manuel “N”, de 29 años de edad, fue detenido durante un cateo en un inmueble de la colonia Primero de Mayo, en Cajeme, por la presunta portación de armas de fuego y delitos contra la salud, informó la Fiscalía General de Justicia en Sonora.

Durante las labores, donde trabajaron diversas corporaciones de la mesa de seguridad del municipio, se aseguró una gran cantidad de cartuchos para armas de fuego, cargadores, 2 armas largas, 2 armas cortas, bolsas grandes de una hierba verde y seca similar a la marihuana.

Asimismo, elementos de seguridad encontraron sustancia granulada al tacto parecida a un narcótico, un vehículo tipo camioneta de color plateado, todo este material decomisado y el sujeto fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para la investigación del caso conforme a la ley.

Aseguran mochila con dosis de droga y una granda en Hermosillo

En hechos aislados, Elementos de distintas dependencias de seguridad aseguraron una mochila con 57 dosis de marihuana y una granada, durante un operativo de vigilancia realizado en la colonia Las Lomas, en Hermosillo, Sonora.

De acuerdo con el gabinete de Seguridad del Gobierno de México, el hallazgo ocurrió mientras se efectuaban recorridos de prevención en la zona, alrededor de la 1:30 de la tarde del pasado martes 23 de diciembre.

El material quedó a disposición de las autoridades competentes para su debida investigación.

Reportera: Fernanda Romero N+

