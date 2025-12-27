Sujeto Detenido por Amenazar con un Arma de Fuego a su Madre y Hermano en Hermosillo

Un hombre de 36 años fue detenido por elementos de la policía municipal por amenazar a su mamá y su hermano con un arma de fuego la tarde del pasado 26 de diciembre.

Los hechos se registraron a las 18:00 horas cuando el hombre, identificado como Arturo “N”, fue capturado dentro de un domicilio de la cerrada Palo Azul, del fraccionamiento Oasis del Sol.

El sujeto llegó a reclamarle a su madre porque lo golpeaba de niño

Según el reportante, él sujeto llegó a la casa reclamando a la madre porque lo golpeaba cuando era niño, después la sujetó del cuello, la golpeó en el rostro y le apuntó a la cabeza con el arma de fuego.

En ese momento intervino el hermano para detenerlo, pero también le advirtió que lo mataría si se acercaba, por lo cual optó por llamar al 9-1-1 y reportarlo.

Los agentes municipales entraron a la vivienda logrando asegurar a la persona y aseguraron una pistola con su respectivo cargador abastecido de nueve cartuchos útiles.

Reportero: Gerardo Moreno N+

Historias recomendadas:

JGMR