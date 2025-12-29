Hallan Sin Vida a Nataly Montserrat González, Familiar de Famoso Conductor de Televisión

La veterinaria Nataly Montserrat González Barro, familiar de la esposa del conductor de televisión Capi Pérez, fue hallada sin vida luego de estar desaparecida varios días en Cancún, Quintana Roo; esto sabemos del caso.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el cuerpo de la joven de 30 años de edad fue localizado en un área verde frente al fraccionamiento Jardines del Sur 6, en el municipio de Benito Juárez, “sin signos visibles de violencia”.

Esta Representación Social había emitido una ficha de búsqueda bajo el Protocolo Alba

Las autoridades indicaron que las líneas de investigación se efectúan conforme al protocolo establecido con perspectiva de género. También señaló que se brinda acompañamiento y atención integral a los familiares durante ese proceso.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de investigar todos los indicios recabados para el esclarecimiento del caso

¿Qué pasó con Nataly Montserrat González Barro?

Según los datos de la investigación, Nataly Montserrat fue vista por última vez en Cancún el 25 de diciembre alrededor de las 23:00 horas, no obstante, la denuncia de su ausencia fue reportada dos días después.

Al momento de su desaparición la joven vestía camisón color beige y sandalias de plástico de pata de gallo color café. Debido a que se tenía por su integridad, se desplegó una campaña en redes sociales para difundir su ficha de búsqueda.

Tal es el caso del llamado que hizo Itzel Barro, esposa del Capi Pérez. En sus redes donde es conocida como "Hola enfermera", pidió ayuda para dar con su paradero.

Este no es el video que me hubiera gustado compartir nunca (...) Ella es buena persona, trabajadora, dijo en el video

Sin embargo, luego de que la Fiscalía de Quintana Roo confirmó su deceso, su familiar agradeció el apoyo.

Ya fue localizada, desafortunadamente ya no está más con nosotros

Asimismo, pidió comprensión ante el dolor por el que atraviesa la familia, por lo que ya no emitirán más información sobre el caso; las investigaciones continúan.

