Desaparecida en Guanajuato: Buscan a Antonia Mexicano Castillo, Salió de Casa en Irapuato

Familiares y amigos, en conjunto con autoridades municipales de Irapuato y del Estado de Guanajuato, emitieron una ficha de búsqueda para dar con el paradero de Antonia Mexicano Castillo, quien se encuentra desaparecida.

Noticia relacionada: Buscan a la Bebé Ayla Julieta, Desapareció en Guanajuato; Activan Alerta Amber

De acuerdo a información brindada por familiares a las autoridades de Irapuato y de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, Antonia Mexicano Castillo, de 40 años, desapareció horas después de salir de su casa.

Fue precisamente hace un año, que Antonia Mexicano Castillo, al parecer salió por la mañana de su casa en la colonia San Martín de Porres, pero horas después su familia perdería todo tipo de comunicación con ella.

Y es que de acuerdo a sus familiares, la mujer de 40 años, no supieron con precisión la hora en que Antonia Mexicano salió de casa, ni el tipo de vestimenta que llevaba en ese momento, por lo que después de un par de horas trataron de saber de ella.

Al no tener conocimiento, sus familiares contactaron a amigos con la finalidad de saber sobre su paradero, pero no tuvieron respuesta positiva, por lo que la angustia comenzó a ir en aumento.

Familiares la reportan como desaparecida y llaman a las autoridades de Irapuato

Con el paso de las horas, sus mismos familiares y amigos comenzaron una campaña de búsqueda a través de las redes sociales, al mismo tiempo que también notificaban a las autoridades de Irapuato sobre su desaparición.

Asimismo, se notificó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien emitió a las pocas horas una ficha de búsqueda, siendo hasta el día de hoy que la familia pide el apoyo posible para su localización.



Historias recomendadas:

NLD