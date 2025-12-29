Accidente Tren Interoceánico: Sheinbaum Llega a Oaxaca Para Verificar Situación de las Víctimas

La tarde de este lunes 29 de diciembre 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum llegó a Oaxaca para verificar la situación de las víctimas y heridos que dejó el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido ayer. Su primera visita la realizó en el Hospital ISSSTE en Tehuantepec.

En tanto, elementos de la Marina y Guardia Nacional se encuentran en la zona del donde se descarriló el Tren Interoceánico.

Hasta el momento suman 13 decesos.

En tanto, la secretaría de Gobernación actualizó la lista de heridos por el accidente del Tren Interoceánico. Identifica a 34 personas en hospitales, los cuales tienen nombres completos y edades. En tanto, las personas que quieran información sobre sus familiares pueden comunicarse al teléfono:

55 2230 2106

