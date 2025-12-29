Juez Exonera a Carlitos Ricardo, Tiktoker Mexicano Baleado en Arresto de ICE en Los Ángeles

Un juez federal desestimó la acusación contra el creador de TikTok mexicano Carlitos Ricardo, que recibió disparos de un agente federal de ICE en el sur de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

En la orden, el juez federal de distrito Fernando M. Olgin desestimó la acusación, alegando que el acusado no tuvo acceso a un abogado durante su detención y que el gobierno incumplió los plazos judiciales, incluyendo la publicación de las imágenes de la cámara corporal del incidente.

Carlitos Richard Parias, conocido como "Richard LA" en redes sociales, recibió disparos junto con un alguacil federal adjunto en octubre durante lo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) denominó una "detención de tráfico selectiva".

Agentes federales arrestaron a Parias tras acusarlo de conducir su auto de un lado a otro, chocando con vehículos policiales que lo habían acorralado.

Las autoridades informaron que Parias intentaba evadir un arresto migratorio.

La fiscalía declaró que, durante el enfrentamiento, un agente federal disparó un arma, impactando a Parias en el codo, y una bala rebotó en la cabeza de un alguacil federal adjunto.

¿Quién es Carlitos Ricardo?

El generador de contenido mexicano Carlitos Ricardo Parias, conocido como “Richard” fue herido durante su arresto por agentes federales. Cuenta con más de 340 mil seguidores en TikTok y tiene dos cuentas donde comparte videos desde 2024.

Carlitos Ricardo, de 44 años, comparte videos sobre operativos de migración y lo que acontece al sur de Los Ángeles.

