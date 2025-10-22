Agentes de ICE Balean a Creador de Contenido Mexicano en Operativo al Sur de Los Ángeles, EUA

El tiktoker mexicano Carlitos Ricardo Parias, mejor conocido como Richard L.A., fue baleado por elementos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), en un incidente en el que un agente federal fue “herido por fuego amigo".

Ricardo Parias, de 44 años, conocido en TikTok por sus reportes diarios de los sucesos en la comunidad del sur centro de Los Ángeles, fue herido este miércoles 22 de octubre en hechos confusos cuando agentes de ICE intentaron detenerlo cuando él viajaba en su vehículo.

¿Cuál es el estado de salud de Carlitos Ricardo Parias?

De acuerdo co autoridades, Carlitos Ricardo Parias permanece hospitalizado y bajo custodia federal tras ser acusado de varios cargos.

La detención ha causado repudio en la comunidad por la escalada de uso de fuerza. En un video captado por un testigo y citado por el periódico Los Angeles Times, se escuchan 11 disparos en rápida sucesión en el momento del incidente.

¿De Que acusa el Departamento de Justicia de EUA a Carlitos Ricardo Parias?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al mexicano por “embestir vehículos policiales” durante un arresto migratorio y agresión a un agente federal.

Según documentos judiciales, los agentes localizaron la mañana del martes 21 de octubre de 2025 a Parias, al que acusan de evadir un arresto anterior, en el sur centro de Los Ángeles, donde fue interceptado en su automóvil por varios vehículos de ICE.

Así fue la detención de Carlitos Ricardo Parias

Una vez rodeado por al menos tres vehículos federales, los agentes se acercaron y ordenaron a Carlitos Ricardo Parias que saliera del automóvil para ser arrestado, pero el mexicano ignoró las órdenes y condujo hacia adelante y hacia atrás, impactando a dos de los tres vehículos de inmigración, creando una nube de humo.

Un agente intentó romper la ventanilla del conductor, sin lograrlo, la escena se volvió caótica hasta el punto que uno de ellos disparó contra el mexicano hiriéndolo en el codo y a un agente del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (US Marshals), que apoyaba el operativo.



Miembros del colectivo Unión del Barrio protestaron contra la escalada de la violencia de los agentes de ICE en los operativos y advirtieron que el influenciador era un objetivo del ICE porque reportaba los operativos.

¿Quién es Carlitos Ricardo Parias?

Carlitos Ricardo Parias tiene varias cuentas en las redes sociales en donde acumula cientos de miles de seguidores. Sus informes no solo se centran en la actividad migratoria, también reporta en español incidentes de seguridad y problemas de la comunidad en un área eminentemente latina.

Al incidente de este martes, se suma el de la semana pasada cuando agentes migratorios embistieron "intencionalmente" el vehículo del activista y ciudadano estadounidense Leonardo Martínez, miembro de la organización VC Defensa, cuando monitoreaba un operativo en Oxnard, donde reside una gran comunidad de trabajadores agrícolas, según confirmó la Policía local.

