Estados Unidos Ha Detenido a Casi Medio Millón de Migrantes, Informa Kristi Noem  

El lunes, 20 de octubre de 2025, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos de América (EUA), Kristi Noem, informó que se ha detenido a casi medio millón de migrantes.

En una conferencia de prensa en Sarasota, Florida, Kristi Noem, habló sobre las operaciones de ICE y la detención de migrantes.

La funcionaria del gobierno de Donald Trump destacó que en poco más de 270 días, las fuerzas del orden han arrestado a más de 480,000 migrantes, lo que respresenta un “esfuerzo de la Administración Trump para arrestar a los peores delincuentes extranjeros indocumentados”.

Migrantes detenidos serán llevados ante la justicia, anuncia Kristi Noem

La secretaria Kristi Noem destacó que los ilegales "criminales" arrestados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), serán llevados ante la justicia y que pagarán por los crímenes que han cometido.

Under the leadership of @POTUS Trump and @Sec_Noem, we WILL NOT let criminal illegal aliens terrorize American citizens any longer.



Here are just some of the monsters recently arrested by DHS law enforcement in Sarasota, FL. pic.twitter.com/CKmtJo2TfP — Homeland Security (@DHSgov) October 20, 2025

La secretaria Noem destacó que los criminales arrestados por DHS, incluídos "aquellos con condenas por asesinato, agresión sexual, actos lascivos contra menores y violencia doméstica no solo han sido encarcelados, sino que serán llevados ante la justicia y pagarán por los crímenes que han cometido".

No permitiremos que inmigrantes ilegales criminales aterroricen a los ciudadanos estadounidenses por más tiempo

Con información de N+

Rar

Con información de N+

Rar