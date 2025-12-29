Alerta Amarilla por Frío en CDMX: Así Estarán las Bajas Temperaturas Mañana 30 de Diciembre 2025
Así estarán las bajas temperaturas mañana, 30 de diciembre de 2025, en la CDMX; activan Alerta Amarilla por frío
¡Prepárate! Porque las bajas temperaturas seguirán en las próximas horas en la Ciudad de México (CDMX), por lo que las autoridades activaron la alerta por frío en la capital del país. Te decimos cómo estará el clima mañana 30 de diciembre de 2025.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el ingreso del frente frío 25, asociado a una masa de aire ártico, ocasionará marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México.
Alerta Amarilla por frío en la CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que para hoy lunes se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente cálido y condiciones para lluvias e intervalos de chubascos. Además, activó la Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para las primeras horas de mañana en las alcaldías:
- Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del martes 30/12/2025 en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 29, 2025
También, advirtió que la madrugada de mañana, 30 de diciembre, será muy fría en zonas del sur y poniente, con ambiente frío en el Valle de México.
