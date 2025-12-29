Temperaturas Extremas en Cuajimalpa, Una de las Zonas Más Frías de la CDMX

Durante esta temporada de invierno, el intenso frío se recienten en varios estados del país. En la Ciudad de México (CDMX), La Pila, en la alcaldía Cuajimalpa, las temperaturas pueden descender a los cero grados Celsius (°C).

A fines de año ya es normal ver la neblina como postal en la zona de La Pila, en dicha alcaldía. Pero quienes viven ahí, ya están acostumbrados a sentir el frío cada invierno, así lo señaló la señora Guadalupe Mejía, habitante de La Pila.

Lo aguantamos porque vivimos aquí, pero está muy fuerte…Tapándome, tomando vitaminas para reforzar.

Israel asegura que ya se acostumbró al frío de la zona, sin embargo, toma precauciones.

Una chamarra abrigadora, dos o tres prendas abajo y el gorro. Sí, la verdad (ya me acostumbré). Llevo bastante tiempo viviendo aquí, entonces sí.

Ramsés indicó que por las noches es cuando más baja la temperatura, por lo que utiliza varias capas de ropa.

Se siente bastante el frío. Uno que ya está acostumbrado un poco, pero de todos modos el frío sí está un poquito fuerte. En las noches es cuando más baja la temperatura. Hay que estar bien abrigados porque si no te empiezan a doler las manos por tanto frío que está haciendo.

Frente frío 25

La Comisión Nacional del Agua informó que el ingreso del frente frío 25, asociado a una masa de aire ártico, ocasionará marcado descenso de temperatura en el norte, noreste, oriente y centro de México.

La Conagua indicó que por la mañana, habrá cielo parcialmente nublado, ambiente frío en la región; y muy frío en zonas altas del Valle de México. Se prevé que en horas de la tarde y noche incremente la nubosidad con probabilidad para lluvias aisladas en el Estado de México y la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 21 a 23 °C.

Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 18 a 20 °C.

Algunas de las recomendaciones de Protección Civil, además de abrigarse y consumir frutas y verduras con vitaminas A y C, es resguardar a los animales de compañía del frío y evitar dejarlas a la intemperie.

