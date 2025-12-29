Frente Frío 25 se Unirá a Río Atmosférico Hoy: Estos Estados Tendrán Lluvia y Caída de Nieve

¡Toma precauciones! El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que hoy, 29 de diciembre de 2025, habrá lluvias, descenso de temperatura, evento de “Norte” e incluso posibilidad de caída de nieve o aguanieve en algunas regiones del país.

Lo anterior debido al desplazamiento del nuevo frente frío 25 y su interacción con un río atmosférico y una vaguada en altura, alertó el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Sabías qué?

Un frente frío es el choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), cuyos efectos son bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

Un río atmosférico es una corriente relativamente larga y estrecha en la atmósfera, que transporta la mayor parte del vapor de agua fuera de los trópicos.

Una vaguada es una línea o eje alargado de presión mínimo, que no llega a definirse como ciclón pero que genera condiciones propicias para tormentas y precipitaciones.

¿Dónde habrá lluvias?

En su reporte meteorológico, el SMN indicó que este lunes el frente frío 25 se desplazará sobre el litoral del golfo de México, y en interacción con un río atmosférico y una vaguada en altura sobre la península de Yucatán, originará lluvias en los siguientes estados:

Lluvias intensas en Tamaulipas, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco

en Tamaulipas, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca, Chiapas y Tabasco Lluvias muy fuertes en Veracruz (Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango) y Querétaro (Sierra Gorda).

en Veracruz (Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango) y Querétaro (Sierra Gorda). Lluvias fuertes en Nuevo León

en Nuevo León Chubascos en Chihuahua, Durango, Coahuila y Tlaxcala.

⚠️ Aviso especial por el #FrenteFrío número 25 que ingresará mañana a nuestro país con su masa de aire ártica. Generará #CondicionesMeteorológicasAdversas en gran parte del territorio nacional. Todos los detalles de este fenómeno en voz de nuestro experto pic.twitter.com/HTTp5jiVnj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) December 28, 2025

En estos estados bajarán las temperaturas

Pero además, alertó que la masa de aire ártico asociada al frente frío ocasionará marcado descenso de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro de México.

Por ello también se pronosticó la posible caída de nieve o aguanieve en Sierras de Chihuahua y Durango; así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

De igual forma, se prevé evento de “Norte” de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 110 km/h en costas de Tamaulipas, Veracruz, istmo y golfo de Tehuantepec.

Así como oleaje de 3 a 5 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz y oleaje de 2 a 4 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

“El Servicio Meteorológico Nacional vigila al nuevo frente frío número 25, el cual recorrerá el litoral del golfo de México en el transcurso de hoy lunes”, puntualizó.

Con información de N+.

