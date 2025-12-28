Alerta por Ingreso del Frente Frío 25 a Tamaulipas; se Esperan Lluvias y Evento del Norte

El frente frío número 25, impulsado por una masa de aire ártico, cruzará por Tamaulipas durante este lunes 29 de diciembre de 2025, provocando un descenso térmico de moderado a fuerte, así como condiciones meteorológicas adversas en distintas regiones de la entidad.

⚠️🥶 El frente frío No. 25 cruzará Tamaulipas este lunes, impulsado por aire ártico. Se esperan lloviznas aisladas, evento “Norte” con rachas de 55–75 km/h y en el Golfo vientos de 75–95 km/h con oleaje elevado.



De acuerdo con los pronósticos, se prevén lloviznas y lluvias ligeras dispersas, además de un evento de “Norte” con rachas de viento que oscilarán entre los 55 y 75 kilómetros por hora. En el Golfo de México, los vientos podrían alcanzar velocidades de 75 a 95 km/h, acompañados de un oleaje elevado de entre 3 y 5 metros, por lo que se recomienda extremar precauciones, especialmente en zonas costeras y actividades marítimas.

Las autoridades meteorológicas informaron que el aire frío permanecerá sobre la región hasta el próximo miércoles, manteniendo bajas temperaturas. A partir del jueves se espera un ascenso gradual en los valores térmicos.

