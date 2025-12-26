Evento del Norte y Frente Frío 25 Pegarán Fuerte en Tamaulipas con Descenso de Temperaturas
N+
Protección Civil Tamaulipas alertó por el ingreso del Frente Frío 25, el cual provocará lloviznas, vientos del Norte y descenso de temperaturas en diversas regiones del estado.
COMPARTE:
Protección Civil de Tamaulipas alertó sobre el probable ingreso de aire frío a la entidad durante el transcurso de este lunes, derivado del avance de un nuevo frente frío que estará cruzando el estado.
Noticia Relacionada: Protección Civil Coloca Sellos de Clausura en Empresa Química de Matamoros Luego de Explosión
Ingreso del Frente Frío 25 con Lloviznas Ligeras y Fuertes Rachas de Viento
De acuerdo con el pronóstico, este sistema ocasionará lloviznas y lluvias ligeras de manera dispersa, además de un evento “Norte” con rachas de viento que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora, principalmente en zonas costeras y regiones abiertas. Asimismo, se prevé un descenso moderado en las temperaturas, con ambiente fresco a frío durante las mañanas y noches.
Para mediados de la próxima semana, Protección Civil estima que las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre 5 y 9 grados Celsius en la zona norte y los Llanos de San Fernando; de 7 a 11 grados en la zona centro; de 9 a 13 grados en la región cañera; y de 11 a 15 grados Celsius en la zona sur del estado.
Las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.
Historias Recomendadas: