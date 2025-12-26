Evento del Norte y Frente Frío 25 Pegarán Fuerte en Tamaulipas con Descenso de Temperaturas

Protección Civil de Tamaulipas alertó sobre el probable ingreso de aire frío a la entidad durante el transcurso de este lunes, derivado del avance de un nuevo frente frío que estará cruzando el estado.

Pronostico del Clima en Tamaulipas Hoy Viernes 26 de Diciembre de 2025 con Irma Aranda

Noticia Relacionada: Protección Civil Coloca Sellos de Clausura en Empresa Química de Matamoros Luego de Explosión

Ingreso del Frente Frío 25 con Lloviznas Ligeras y Fuertes Rachas de Viento

De acuerdo con el pronóstico, este sistema ocasionará lloviznas y lluvias ligeras de manera dispersa, además de un evento “Norte” con rachas de viento que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora, principalmente en zonas costeras y regiones abiertas. Asimismo, se prevé un descenso moderado en las temperaturas, con ambiente fresco a frío durante las mañanas y noches.

Para mediados de la próxima semana, Protección Civil estima que las temperaturas mínimas podrían ubicarse entre 5 y 9 grados Celsius en la zona norte y los Llanos de San Fernando; de 7 a 11 grados en la zona centro; de 9 a 13 grados en la región cañera; y de 11 a 15 grados Celsius en la zona sur del estado.

Las autoridades recomiendan a la población abrigarse adecuadamente, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse informada a través de los canales oficiales ante posibles actualizaciones del pronóstico.

Historias Recomendadas: