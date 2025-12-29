Segob Actualiza Lista de Hospitalizados Por el Accidente Del Tren Interoceánico

Este lunes 29 de diciembre de 2025, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó una actualización oficial sobre las personas hospitalizadas tras el accidente del Tren Interoceánico. El reporte se dio a conocer a las 13:45 horas.

El documento identifica a 34 personas ingresadas en centros hospitalarios. La lista incluye nombres completos y edades de cada paciente, información proporcionada por autoridades federales y estatales de Oaxaca en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el programa IMSS Bienestar.

Distribución de pacientes en hospitales

Los hospitalizados se encuentran distribuidos en cinco hospitales de la región. El Hospital General de Salina Cruz atiende a 16 pacientes, mientras que el IMSS Bienestar tiene bajo su cuidado a 11 personas. Otros pacientes se encuentran en el Hospital del ISSSTE de Tehuantepec.

Entre los hospitalizados se encuentran personas de diversas edades. La lista muestra a Regina de 3 años como la paciente más joven, mientras que Hilda Alcántara Alvarado de 73 años figura como la persona de mayor edad ingresada.

La relación incluye varios menores de edad: Liam Sebastián de 5 años, Astrid Ximena de 9 años, Ian Osvaldo de 12 años, María Fernanda de 13 años, Melany Yuretzi de 17 años y Víctor Beltrán Ordoñez de 18 años.

Línea de atención para familiares

Las autoridades habilitaron el número telefónico 5522302106 para que familiares de las víctimas puedan comunicarse y obtener información sobre el estado de sus parientes hospitalizados.

El listado muestra una distribución amplia de edades entre los adultos ingresados, con pacientes en sus veintes, treintas, cuarentas, cincuentas y sesentas. Luis Augusto Kat Canto de 70 años y Agripina de la Cruz López también de 70 años figuran entre los pacientes de mayor edad después de Alcántara Alvarado.

Visita de la presidenta Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum arribaría a Salina Cruz para supervisar la atención a las víctimas del accidente ferroviario. Las autoridades realizan valoraciones médicas a cada uno de los lesionados distribuidos en los diferentes nosocomios.

El listado no especifica la condición médica de cada paciente ni detalla la gravedad de las lesiones.

