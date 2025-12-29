Sheinbaum Envía Pésame a Familias de las 13 Víctimas por Descarrilamiento del Tren Interoceánico
N+
Sheinbaum Pardo anuncia que este lunes viajará a Oaxaca para atender la emergencia por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, que dejó 13 personas muertas
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió hoy, 29 de diciembre de 2025, su pésame a las familias de las 13 víctimas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico, en Oaxaca; además, autoridades del Gobierno federal dieron un informe sobre el accidente, ocurrido el fin de semana.
Nuestro pésame y solidaridad a todas las familias.
En la conferencia mañanera de este lunes, la mandataria enlistó tres acciones prioritarias para atender la emergencia por el descarrilamiento del Tren Interoceánico y son las siguientes:
- Atención a las víctimas: Garantizar la atención a las víctimas y a sus familiares.
- Investigación: “Esclarecer con mucho rigor” qué fue lo que pasó y qué causó el accidente. La Fiscalía General de la República (FGR) encabeza las indagatorias.
- Seguridad: Garantizar la seguridad e infraestructura del Tren Interoceánico.
Además, Sheinbaum Pardo anunció que este lunes viajará a Oaxaca para atender la emergencia por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.
Datos sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico
- El accidente ocurrió a las 09:28 horas del domingo, 28 de diciembre de 2025, en el tramo Nizanda, en Oaxaca, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos de la Línea Z.
- Por el descarrilamiento, 13 personas murieron, entre ellas un menor de edad.
- Otras 98 personas resultaron heridas, de las cuales, 70 fueron internadas en varios hospitales. Aquí puedes consultar la lista completa de las 70 víctimas hospitalizadas.
- Doce cuerpos de las 13 víctimas ya fueron recuperados, informó Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar).
- Las autoridades proporcionaron el siguiente número telefónico para la atención de los familiares de las víctimas del accidente: 55 22 30 21 06
Con información de N+.
RMT